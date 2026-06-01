08:45, 1 июня 2026

Стало известно об отказе украинцев помогать ВСУ в одном вопросе

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Жители Сумской области отказываются ремонтировать военную технику военнослужащих из некоторых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

На отказы со стороны местных жителей пожаловались бойцы 68-й отдельной аэромобильной бригады (ОАЭМБр). Как рассказал собеседник агентства, станции технического обслуживания отказались принимать на ремонт автомобили, используемые военными.

«Националисты 68-й ОАЭМБр жалуются в соцсетях на нежелание сумских станций техобслуживания ремонтировать военные автомобили отдельных подразделений ВСУ», — сообщил он.

Ранее силовики сообщили, что чиновники из Сумской области попали в коррупционный скандал, заключив контракт на охрану лесных земель, перешедших под контроль России. По условиям договора, частная компания должна была обеспечить охрану лесохозяйственных объектов около Рясного, Новодмитровки и Могрицы.

