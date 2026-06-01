09:39, 1 июня 2026Культура

Долина захотела снять фильм о себе

Лариса Долина сообщила, что ведет переговоры о создании байопика
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что заинтересована в создании фильма или сериала, посвященного ее жизни и творчеству. Комментарий певицы передает РИА Новости.

«Я хочу, чтобы по моей жизни сняли фильм или сериал. Кстати, мы уже ведем переговоры на этот счет», — рассказала исполнительница хита «Погода в доме».

Ранее Долина заявила, что приняла решение не реагировать на критику в социальных сетях, поскольку не желает тратить свое время и здоровье на ответную реакцию. Она подчеркнула, что хейтеры выплескивают на нее негатив в попытке заглушить собственные проблемы, и напомнила, что «Бог все видит».

