20:18, 28 мая 2026

Долина ответила хейтерам фразой «Бог все видит»

Лариса Долина заявила, что не реагирует на комментарии хейтеров
Ольга Коровина

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что приняла решение не реагировать на критику в социальных сетях. Ее слова передает «Пятый канал».

«Я не слышу и не слушаю. Я не хочу тратить свое время и здоровье на ответную реакцию», — пояснила певица.

Долина подчеркнула, что хейтеры выплескивают на нее негатив в попытке заглушить собственные проблемы. «Такое ощущение, что они делятся своей желчью и чувствуют себя лучше, а на самом деле это не так. Бог все видит», — заключила певица.

Ранее Долина подтвердила сообщения о перенесенной операции на позвоночнике. Она уточнила, что боль в спине могла быть спровоцирована серьезными нагрузками в театре, где в течение одного спектакля ей приходится десятки раз подниматься и спускаться по лестнице.

