Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:08, 28 мая 2026Из жизни

На берегу нашли сотни акул

В Великобритании на пляжах Уэльса нашли сети с сотнями кошачьих акул
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Feisal Omar / Reuters

В Великобритании на берегу нашли сети с сотнями акул и других рыб. Об этом сообщает сайт BBC News.

Сначала груду мертвых рыб, преимущественно кошачьих акул, нашли на пляже в районе села Саундерсфут. Спустя несколько дней 65-летняя медсестра Полин Моррис обнаружила на пляже огромную сеть с акулами недалеко от городка Барри-Порт. Обе находки были совершены в Уэльсе.

По словам Моррис, зрелище шокировало ее. «Это была довольно большая площадь, покрытая рыбами и акулами в большой сети», — рассказывает она. Большинство акул также были кошачьими. Моррис подозревает, что рыб намеренно или случайно сбросили с рыболовецкого судна.

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Кошачьи акулы вырастают до 1,7 метра в длину. Они обладают необычной особенностью: в случае опасности надуваются и становятся вдвое или втрое толще обычного.

Ранее сообщалось, что на побережье Сан-Франциско, США, нашли тысячи синих существ, похожих на медуз. Сильные ветра принесли на берег парусниц или велелл (Velella).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна реакция США на срочное письмо Зеленского Трампу

    На берегу нашли сотни акул

    Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье

    Бывшая жена Диброва высказалась о замке Пугачевой

    Мощные удары авиабомбами ФАБ-500 попали на видео

    Более сильное проявление глобального потепления в Москве объяснили

    На Западе заявили о якобы переходе России в новую стадию конфликта

    Потолок квартиры обрушился на головы россиян

    «ВКонтакте» обновилась

    Матерацци извинился за поездку на финал Кубка России в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok