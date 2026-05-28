Ирина Шейк в откровенном виде снялась для бренда

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном виде снялась для итальянского бренда Blumarine. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость примерила прозрачные черные наряды. Также она снялась топлес, прикрыв грудь массивным украшением из камней, и отдохнула на скамейке в трусах и топе.

Подписчики оценили фотосессию в комментариях. «Самый красивый человек в мире», «Ирина всегда выглядит потрясающе, в любом наряде», «Какие ноги!», «Невероятное очарование и таинственность», «Лучшая модель», — восхитились поклонники.

Ранее в мае Ирина Шейк в прозрачном наряде прогулялась по Милану.