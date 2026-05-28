В США обратились к Ирану с грозным сообщением

Бессент: Возобновление ударов США по Ирану возможно

Глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что терпение Вашингтона не бесконечно. Возобновление ударов США по Ирану возможно, если американский президент Дональд Трамп посчитает, что сделка с Тегераном недостижима, пишет РИА Новости.

«Наше терпение не безгранично. Президент Трамп всегда предпочтет мирное соглашение... Но если президент Трамп посчитает, что не сможет добиться соглашения, тогда вариант с нанесением ударов вернется», — отметил министр в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что США нанесли удары по военному объекту в Иране. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американского чиновника. По его словам, атаке подвергся объект, который представлял угрозу для сил США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе. По данным агентства, США также сбили несколько иранских беспилотников.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс признался, что постоянно задается вопросом о моральной оправданности ударов по Ирану.