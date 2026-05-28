Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 28 мая 2026Мир

В США обратились к Ирану с грозным сообщением

Бессент: Возобновление ударов США по Ирану возможно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что терпение Вашингтона не бесконечно. Возобновление ударов США по Ирану возможно, если американский президент Дональд Трамп посчитает, что сделка с Тегераном недостижима, пишет РИА Новости.

«Наше терпение не безгранично. Президент Трамп всегда предпочтет мирное соглашение... Но если президент Трамп посчитает, что не сможет добиться соглашения, тогда вариант с нанесением ударов вернется», — отметил министр в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что США нанесли удары по военному объекту в Иране. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американского чиновника. По его словам, атаке подвергся объект, который представлял угрозу для сил США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе. По данным агентства, США также сбили несколько иранских беспилотников.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс признался, что постоянно задается вопросом о моральной оправданности ударов по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна реакция США на срочное письмо Зеленского Трампу

    На видео попал момент уничтожения НРТК ВСУ российским дроноводом

    Больше десяти человек и два танкера вывели из под санкций США против России

    Разгром украинского ПУ БПЛА попал на видео

    На Западе предрекли войну между Россией и НАТО

    В США обратились к Ирану с грозным сообщением

    Российский режиссер рассказал о жизни в общежитии с Кологривым

    Военкоры сообщили о продвижении Российской армии в Константиновке

    Заслуженный летчик России назвал цели удара по аэродрому в Староконстантинове

    Ирина Шейк в откровенном виде снялась для бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok