22:36, 28 мая 2026Мир

В Иране опровергли информацию о соглашении с США

Tasnim: Проект меморандума между Ираном и США еще не был согласован и утвержден
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Текст потенциального меморандума о взаимопонимании между Ираном и США до сих пор не был согласован и утвержден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

По данным агентства, заявления некоторых западных источников о том, что текст меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном окончательно утвержден и ожидает объявления, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней. По данным Axios, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа.

