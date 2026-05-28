Дэвис заявил, что провокации Запада рискуют вызвать эскалацию конфликта с Россией

Действия и заявления западных чиновников могут повлечь за собой разжигание конфликта с Россией. К такому мнению пришел подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Отсутствие жизнеспособного и продуманного плана выхода или четкой политической стратегии дальнейшего развития ситуации, западные провокации рискуют вызвать неконтролируемую глобальную эскалацию конфликта с Россией», — отметил эксперт.

По мнению Дэвиса, РФ, «похоже, кипит от гнева». Европа «слепо втягивается» в потенциальную крупномасштабную войну с Москвой.

Ранее итальянский журналист Томас Фази заявил, что вероятность полномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО из-за провокаций со стороны Европы достигла максимальной точки. По его словам, западные лидеры считают, что Россия продолжит терпеть провокации, не отвечая тем же.

До этого профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что провокации против России превратили Прибалтику в самое опасное место в мире.