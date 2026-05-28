00:01, 29 мая 2026

Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Канада, Финляндия, Норвегия и Швейцария стали полуфиналистами ЧМ по хоккею
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира 2026 года по хоккею в Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В заключительных матчах 1/4 финала хозяева турнира обыграли Швецию (3:1), а Норвегия взяла верх над Латвией (2:0). Таким образом, швейцарцы и норвежцы присоединились к сборным Канады и Финляндии, которые ранее вышли в полуфинал.

За выход в финал Швейцария сыграет с Норвегией, а Канада — с Финляндией. Матчи состоятся 30 мая.

Чемпионат мира в Швейцарии завершится 31 мая. Сборная России пропускает турнир, так как с 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

