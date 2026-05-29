Небензя: Лидеры стран Европы поощряют и без того самоубийственный настрой Зеленского

Лидеры стран Европы в своей поддержке украинского президента Владимира Зеленского поощряют его самоубийственный настрой. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации по Украине.

По словам российского дипломата, события минувшей недели демонстрируют, что ни Зеленский, ни его партнеры не стремятся наладить диалог о перспективах мирного урегулирования с Москвой. Более того, они только усиливают это противостояние.

«Дежурные воззвания к безусловному перемирию являются лишь прикрытием для продолжения Киевом их террора. Так называемые лидеры Европы, таким образом, лишь поощряют и без того безрассудный и самоубийственный настрой Зеленского», — заключил Небензя.

Ранее постоянный представитель России при ООН высказался о завершении СВО. Среди прочего, он заверил, что Армия России не наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.