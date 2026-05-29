Россия
01:32, 29 мая 2026

Стало известно о погибших при атаке ВСУ на российскую республику

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по территории Донецкой Народной Республики. Глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал о погибших и пострадавших мирных жителях в результате вражеской атаки.

В Углегорске ВСУ атаковали автомобиль ремонтной бригады ГУП ДНР «Вода Донбасса». Погибли трое сотрудников организации. Четвертый сотрудник получил серьезные ранения, за его жизнь борются медики.

Ранения также получили: мужчина на автодороге «Харцызск - Иловайск», мужчина в Никитовском районе Горловки, и двое мужчин в Амвросиевке.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!», — добавил Пушилин.

Кроме того, из-за вражеских ударов оказались повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых домостроений, шесть автомобилей специализированной техники и одна легковушка.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов рассказал об ударе ВСУ по территории детского сада.

