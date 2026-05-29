Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:26, 29 мая 2026Россия

В России предупредили о попытках «долбануть» по предстоящим выборам

Глава ЦИК Памфилова предупредила о попытках «долбануть» по выборам в России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Lubimov / Global Look Press

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразида мнение, что «электоральные юристы за рубежом» и «затаившиеся» в стране находятся в поиске слабых мест избирательной системы, чтобы «долбануть» по выборам и дискредитировать их. Он этом она предупредила в ходе совещания с представителями политических партий, передает ТАСС.

«Мы стараемся все это предугадать, но мы надеемся, что наши партии законопослушные в этом участвовать не будут», — добавила Памфилова.

По словам главы ЦИК, в прошлом уже случались так называемые бюрократические и формальные диверсии, когда люди намеренно пользовались изъянами системы голосования, позже жалуясь на незаконное недопущение. Однажды неизвестный 766 раз перевел по одной копейке в фонд одного из кандидатов, чтобы «выбить работу комиссии из колеи». Другой случай связан с попыткой перегрузить избирательные комиссии шаблонами жалоб для массовой отправки.

Ранее Памфилова раскрыла формат проведения предстоящих выборов в Госдуму в сентябре 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Европейская страна осудила Прибалтику за угрозу ударить по Калининграду

    Депутат Рады раскрыл планы Зеленского против Белоруссии

    Стало известно о погибших при атаке ВСУ на российскую республику

    В России предупредили о попытках «долбануть» по предстоящим выборам

    Европу обвинили в поддержке самоубийственного настроя Зеленского

    Украинские БПЛА повредили жилой дом в российском регионе

    Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в откровенных купальниках для бренда

    Раскрыта опасность секса в бассейне

    Небензя анонсировал ответ Москвы на террор со стороны Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok