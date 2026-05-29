В России предупредили о попытках «долбануть» по предстоящим выборам

Глава ЦИК Памфилова предупредила о попытках «долбануть» по выборам в России

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразида мнение, что «электоральные юристы за рубежом» и «затаившиеся» в стране находятся в поиске слабых мест избирательной системы, чтобы «долбануть» по выборам и дискредитировать их. Он этом она предупредила в ходе совещания с представителями политических партий, передает ТАСС.

«Мы стараемся все это предугадать, но мы надеемся, что наши партии законопослушные в этом участвовать не будут», — добавила Памфилова.

По словам главы ЦИК, в прошлом уже случались так называемые бюрократические и формальные диверсии, когда люди намеренно пользовались изъянами системы голосования, позже жалуясь на незаконное недопущение. Однажды неизвестный 766 раз перевел по одной копейке в фонд одного из кандидатов, чтобы «выбить работу комиссии из колеи». Другой случай связан с попыткой перегрузить избирательные комиссии шаблонами жалоб для массовой отправки.

