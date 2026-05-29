02:00, 29 мая 2026

Мужчину лишили глаза за кражу пениса

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gorynvd / Shutterstock / Fotodom  

В Нигерии толпа избила мужчину, которого молодой человек обвинил в колдовстве. Об этом сообщает Apex News Exclusive.

Инцидент произошел в городе Окопоко, штат Анамбра, утром 20 мая. 52-летний начальник службы безопасности предприятия Нкемаколам Нвачукву возвращался домой после ночной смены, когда к нему подошли двое молодых людей. Один из них обвинил мужчину в том, что он украл его пенис. Вокруг тут же собрались люди и начали избивать Нвачукву. Мужчина потерял сознание.

От смерти его спасли сотрудники полиции и военные, находившиеся не при исполнении и случайно заметившие расправу. В итоге Нвачукву и его обидчика доставили в отделение полиции.

Следователи осмотрели молодого человека и установили, что его половой орган находится на своем месте. Нвачукву в ходе расправы лишился левого глаза. Начальник полицейского управления заявил, что зачинщики и участники избиения понесут суровое наказание.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит. Часто вина за исчезновение возлагается на колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов.

Ранее сообщалось, в Мозамбике десятки человек стали жертвами линчевателей из-за обвинений в колдовстве и краже пенисов. Погромщики расправились с 39 людьми и ранили еще 74 человека.

