02:37, 30 мая 2026

В Петербурге суд рассмотрит дело создателя «Масяни» Олега Куваева
Марина Совина (ночной редактор)

Невский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом говорится в картотеке электронных дел.

«Регистрация поступившего дела в суд 29.05.2026. Привлекаемое лицо — Куваев Олег Игоревич», — говорится в документе.

В сентябре прошлого года Куваев попал под новое уголовное дело в России. Мультипликатор получил два административных протокола за нарушение порядка деятельности иностранного агента, после чего было возбуждено дело по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ.

