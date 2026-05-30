Мирошник назвал выделение Евросоюзом денег Прибалтике коррупционной сделкой

Выделение Евросоюзом средств на военные нужды стран Балтии является коррупционной сделкой, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, такой же сделкой было строительство «стены» на российско-украинской границе, приведшее исключительно к обогащению бывшего премьера Украины (2014-2016) Арсения Яценюка.

«Это в определенной степени коррупционная сделка, потому что аналог такой стены уже строился на Украине», — подчеркнул он. Мирошник назвал реакцию стран Балтии на инциденты с украинскими дронами показательной.

Ранее стало известно, что ЕС перевел Прибалтике 1,5 миллиарда евро из-за украинских дронов.