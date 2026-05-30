03:13, 30 мая 2026

Мирошник заявил о коррупционной сделке Евросоюза и Прибалтики

Марина Совина
Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Выделение Евросоюзом средств на военные нужды стран Балтии является коррупционной сделкой, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, такой же сделкой было строительство «стены» на российско-украинской границе, приведшее исключительно к обогащению бывшего премьера Украины (2014-2016) Арсения Яценюка.

«Это в определенной степени коррупционная сделка, потому что аналог такой стены уже строился на Украине», — подчеркнул он. Мирошник назвал реакцию стран Балтии на инциденты с украинскими дронами показательной.

Ранее стало известно, что ЕС перевел Прибалтике 1,5 миллиарда евро из-за украинских дронов.

