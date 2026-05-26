Фон дер Ляйен назвала переведенную странам Прибалтики сумму

16:53, 26 мая 2026

Фон дер Ляйен: ЕС перевел Прибалтике 1,5 миллиарда евро из-за украинских дронов
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Прибалтики получили из фонда развития депрессивных регионов Европейского союза (ЕС) полтора миллиарда евро на военные нужды. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало РИА Новости.

По ее словам, такое произошло впервые. Причиной стали инциденты с украинскими военными дронами. Кроме того, из разных фондов уже было выделено 40 миллиардов евро на усиление обороны «восточного фланга» ЕС в целом.

Как пояснила глава ЕК, деньги, выделенные Прибалтике, пойдут на повышение обороноспособности, наблюдение на границе и экономическую безопасность.

Ранее Урсула фон дер Ляйен решила посетить Литву на фоне инцидентов с украинскими дронами. Эта поездка нацелена на демонстрацию «солидарности с прибалтийскими государствами».

До этого стало известно, что глава Еврокомиссии собралась провести масштабную реорганизацию финансовых подразделений ЕС. Изменения затронут ведомства, работающие с бюджетными средствами союза, а также генеральные директораты по сельскому хозяйству, экологии и продовольствию, морским делам, рыболовству, исследованиям и инновациям. В целом Брюссель собирается создать единую службу по управлению всеми средствами ЕС по образцу Фонда восстановления, созданного после пандемии коронавируса.

В начале мая сообщалось, что Европейский союз поставил Вооруженным силам Армении помощь на сумму 30 миллионов евро.

