10:16, 20 мая 2026

Фон дер Ляйен захотела управлять всеми деньгами Евросоюза

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует масштабную реорганизацию финансовых подразделений Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Politico.

По данным издания, под удар могут попасть все структуры ведомства, работающие с бюджетными средствами союза. Изменения затронут генеральные директораты по сельскому хозяйству, экологии и продовольствию, морским делам, рыболовству, исследованиям и инновациям. Один из чиновников ЕК назвал происходящее курсом на «абсолютную централизацию».

В Брюсселе рассчитывают создать единую службу по управлению всеми средствами ЕС по образцу Фонда восстановления, созданного после пандемии коронавируса. Новая модель предполагает опору на национальные планы стран-членов, поэтапные выплаты и централизованный надзор.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что фон дер Ляйен пытается узурпировать власть в своем ведомстве. По данным агентства, группа близких советников фон дер Ляйен фактически контролирует деятельность ЕК, поскольку глава ведомства отстраняет от дел тех, кто не входит в ее ближайшее окружение. Кроме того, лица, близкие к главе ЕК, проводят прямую связь между стилем ее руководства и «более общими проблемами, которые вызывают недовольство у исполнительных руководителей».

