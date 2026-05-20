11:09, 20 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили визит Уиткоффа в Москву

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может быть связана с подготовкой переговорного процесса по Украине, считает первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Стив Уиткофф посетит Россию с визитом в ближайшее время. Подробностей предстоящего визита американского чиновника глава РФПИ не привел.

«Также я думаю, что недавний визит президента Дональда Трампа в Китай и сегодняшняя встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем вполне могут подтолкнуть решение этого вопроса», — прокомментировал депутат.

10 мая помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер рано или поздно вновь приедут в Москву.

21 апреля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Уиткофф и Кушнер намерены совершить еще один визит в Россию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

