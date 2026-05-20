Два задания от интернет-собеседника стоили россиянину 16 лет свободы

В Ростове-на-Дону жителя Сочи посадили на 16 лет за передачу фото системы ПВО

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону дал жителю Сочи Андрею Мирошникову 16 лет колонии за передачу данных о системе ПВО и аэропорте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что в июне 2024 года мужчина вышел на связь с представителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ) и спустя несколько дней получил первое задание: сфотографировать в Сочи объект ПВО. Задание Мирошников выполнил.

После этого его также попросили снять объект аэродромного радиолокационного комплекса аэропорта, что мужчина и сделал.

Мирошников признал вину. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строго режима.

