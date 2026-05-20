Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 20 мая 2026Силовые структуры

Два задания от интернет-собеседника стоили россиянину 16 лет свободы

В Ростове-на-Дону жителя Сочи посадили на 16 лет за передачу фото системы ПВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону дал жителю Сочи Андрею Мирошникову 16 лет колонии за передачу данных о системе ПВО и аэропорте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что в июне 2024 года мужчина вышел на связь с представителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ) и спустя несколько дней получил первое задание: сфотографировать в Сочи объект ПВО. Задание Мирошников выполнил.

После этого его также попросили снять объект аэродромного радиолокационного комплекса аэропорта, что мужчина и сделал.

Мирошников признал вину. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строго режима.

Ранее ФСБ показала задержание готовившего поджог объекта на железной дороге на Кубани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным. Что встревожило лидера Китая?

    Артемию Лебедеву отказали в шенгенской визе

    Двое российских подростков попали под следствие за ложное сообщение в полицию

    Иран поставил США и Израилю жесткий ультиматум

    В Литве закрыли воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом

    Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в страну БРИКС

    ВСУ выпустили по России свыше семи сотен беспилотников

    Российский пенсионер год жил с разорванным сердцем

    Москвич завалил квартиру мусором до потолка и привлек внимание полиции

    В России допустили удары по Латвии и Одессе из-за угроз Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok