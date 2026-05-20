12:42, 20 мая 2026

WSJ: Мужчины стремятся к объемным бедрам и ягодицам ради долголетия
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom

Мужчины ринулись накачивать ягодицы ради долголетия. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Персональный фитнес-тренер в Лос-Анджелесе Дэниел Райс рассказал, что в последнее время клиенты стремятся к объемным ягодицам и бедрам. По его словам, их желание связано не только с внешней привлекательностью, но и со здоровьем. Чтобы достичь этого, он предлагает им упражнения, направленную на тщательную проработку ягодиц, а именно — подъемы таза, боковые выпады с эластичной лентой, приседания с гантелью и разгибания ног в тренажере. При это более пожилым клиентам Райс советует проводить тренировку на степпере. «Я говорю своим клиентам: "Пока вы можете подниматься по лестнице, вы можете заниматься сексом"» — объяснил собеседник издания.

Утверждение Райса подтверждает исследование сети фитнес-клубов Life Time. Сотрудники компании проанализировали свое приложение Whoop и заметили, что за последние два года спрос на упражнения для ягодиц у мужчин увеличился вдвое.

К мнению коллеги также присоединился персональный тренер Джей Ферруджиа. «Для мужчин старше 40 лет подтянутые ноги и сильные ягодицы — символ статуса и знак отличия, — заявил он. — С эстетической точки зрения, плоские ягодицы выглядят ужасно. Поэтому мужчины уделяют первостепенное внимание верхней части спины и ягодицам. Если вы видите человека в возрасте 40-50 лет с развитыми ягодицами, это признак долголетия».

При этом сами журналисты WSJ поясняют, что желание мужчин иметь большие ягодицы также может быть связано с влиянием Голливуда на стандарты мужской привлекательности. «Если вы еще не заметили, то для главных героев стало само собой разумеющимся демонстрировать на экране идеально накачанные ягодицы», — отметили они. В подтверждение своего предположения авторы привели в пример сцену Кита Харингтона во время принятия душа в «Индустрии», голый танец Барри Кеогана в «Солтберне» и обнажение Патрика Шварценеггера в «Белом лотосе».

Ранее сообщалось, что российские мужчины бросились ломать себе уши ради схожести с бойцами MMA.

