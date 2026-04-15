Женщины оценили мужчин по таблице умножения. 7х7 = 49 оказался привлекательнее, чем 6×6 = 36. Что все это значит?

Раньше женщины классифицировали мужчин через ассоциации с животным миром, а сейчас неожиданно принялись оценивать мужские типажи с помощью таблицы умножения. Главными секс-символами стали мужчины 7×7 = 49 и 9×9 = 81, а мнения о 6×6 = 36 разделились: кто-то назвал таких мужчин истеричными, но другие, напротив, увидели в них типаж «доброго спортсмена». Почему привлекательность начали вычислять с помощью математических примеров, разбиралась «Лента.ру».

Как начался новый тренд

На популярной у зумеров платформе TikTok завирусилось видео, в котором пользовательница @heartzz.kyra пошутила, что, в отличие от мужчин, женщинам менее важна внешность при выборе партнера. В ролике автор привела в пример объекты своей симпатии, которые кардинально отличались друг от друга.

Среди ее фаворитов оказались вымышленные персонажи Джокер и Веном, поправляющий галстук манекен, игровой персонаж Леон Кеннеди из серии Resident Evil и, совершенно неожиданно, равенство 7×7 = 49. Видео собрало миллионы просмотров, тысячи комментариев и репостов.

Прототип 7 × 7 = 49 Скриншот: игра «Resident Evil 4»

В комментариях к вирусному посту другие зрительницы тоже принялись делиться объектами симпатий — как реальными, так и вымышленными. Помимо мужчин, в подборку попадали различные символы и вещи, которые кажутся им привлекательными без явной причины.

Вскоре блогеры начали оценивать красоту парней по таблице умножения, приравнивая их типажи к примерам 7×7 = 49, 5×5 = 25, 9×9 = 81 и прочим математическим равенствам

Как расшифровать эти уравнения?

Самое популярное равенство 7×7 = 49 обычно ассоциируется с харизматичным, сильным и конвенционально красивым мужчиной, а 5×5 = 25 — со спортсменом с атлетическим телосложением, а также добрым и приятным парнем, который не склонен к агрессии. Таких мужчин раньше классифицировали как «золотистых ретриверов».

В то же время 9×9 = 81 приравняли к взрослому серьезному мужчине в деловом костюме — старшей и продвинутой версии 7×7 = 49. Умным и тихим парням досталось равенство 6х9 = 54, а тихих и загадочных, которых ранее называли «черными котами», окрестили 9х3 = 27.

Прототип 9 × 9 = 81 Кадр: фильм «Бойцовский клуб»

Изначально в TikTok наибольшую популярность обрел пример 7×7 = 49 — по необъяснимой причине девушки считали само равенство приятным, поэтому начали называть им свои предметы обожания. Блогерши часто демонстрируют под равенством изображения персонажа игры Resident Evil Леона Кеннеди, вымышленного волшебника Гарри Поттера и тот самый манекен с галстуком.

Под «старшей версией» 7×7 = 49 (то есть 9×9 = 81) обычно понимают взрослого сознательного мужчину, готового к серьезным отношениям, а кто-то подразумевает под ним дерзкого бэд-боя — Брэда Питта из «Бойцовского клуба». В то же время для мягких парней, таких как Седрик Диггори и братья Джордж и Фред Уизли из «Гарри Поттера», оставили 8х8 = 64 и 5х5 = 25.

Нередко одно и то же равенство разные люди воспринимают по-разному: так, для некоторых 9х3 = 27 означает загадочного, но верного мужчину, для других — парня с явными психологическими проблемами. В одном и том же списке 9х3 = 27 оказались Драко Малфой и злодей Джокер, которого сыграл актер Хит Леджер.

Прототип 9 х 3 = 27 Кадр: фильм «Темный рыцарь»

Постепенно к тренду подключились и мужчины, из-за чего он обрел еще большую популярность.

Что все это значит?

Блогеры связывают новый тренд с синестезией — феноменом, при котором раздражение одного органа чувств вызывает ощущения, связанные с другим. Например, когда звуки воспринимаются человеком как определенные цвета.

О состоянии синестезии рассказывали Билли Айлиш, Фаррелл Уильямс, Леди Гага, Канье Уэст и другие звезды

В соцсетях встречаются пользователи, которым кажется, что у цифр, букв и их комбинаций есть четкие ассоциации — например, смысловые или цветовые. Так, 13 у многих ассоциируется с пятницей, а 16 — с четвергом. Аналогично и с цветами: 5×5 = 25 для некоторых юзеров — красный цвет, а 9х3 = 27 — обычно темный оттенок, например, серый, синий или изумрудный.