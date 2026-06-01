Названа главная особенность Северного флота

Главной особенностью Северного флота Военно-морского флота (ВМФ) России является наличие ядерного оружия. Преимущества оперативно-стратегического объединения назвало Министерство обороны (МО) России.

«На Северном флоте они (стратегические ядерные силы — прим. «Ленты ру») представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проекта "Борей-А"», — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что на вооружении Северного флота также есть подводные крейсеры проекта 885М «Ясень-М». Эти подлодки несут высокоточные ракеты большой дальности.

В марте главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев рассказал, что стратегические атомные подводные лодки проектов 955 («Борей») и 955А («Борей-А») останутся в составе флота до 2050-х годов.