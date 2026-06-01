17:57, 1 июня 2026

Доктор Мясников назвал идиотами одну категорию людей

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» идиотами одну категорию людей. Их врач раскритиковал в выпуске, доступном на платформе «Смотрим».

По словам врача, серьезную ошибку совершают гипертоники, которые не защищаются от жары, так как из-за высокой температуры воздуха у них может случиться гипертонический криз. «Либо вы не пили средства от давления, либо вы идиот. Находитесь [на солнце], гипертоник, с открытой головой... Ну серьезно, я иногда поражаюсь», — возмутился доктор.

Он добавил, что людям с повышенным давлением нужно внимательнее следить за своим состоянием, особенно в жару.

Ранее Мясников назвал привычку, которая в некоторых случаях может быть опасна для сердца. По его словам, здоровью сердечно-сосудистой системы может навредить выяснение отношений по вечерам.

