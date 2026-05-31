Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 31 мая 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал опасную для сердца привычку

Врач Мясников заявил, что выяснять отношения вечером вредно для сердца
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» привычку, которая может быть опасна для сердца. Выпуск с предупреждением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что здоровью сердца вредит привычка выяснять отношения по вечерам, причем опасна она для тех, у кого есть высокий риск сердечных катастроф: людей с высокий давлением, высоким уровнем холестерина, ожирением или подтвержденными патологиями сердца.

«У человека с предынфарктным состоянием вот эта [привычка] выяснять отношения вечером, конечно, может закончиться реально плохо», — предостерег врач и уточнил, что для здорового человека без перечисленных факторов риска вечерние ссоры скорее неопасны.

Ранее Мясников признался, что ему снились кошмары из-за работы. По словам врача, он просыпался в испуге из-за снов, в которых он не перепроверил калий у пациентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко дал совет армянам

    Деньги водителей за нарушения правил разрешили тратить в одном месте

    В Анапе после разлива мазута впервые откроют часть песчаных пляжей

    В России заявили о снижении спроса на туры в Крым из-за нехватки бензина

    Гуменник и Туктамышева выложили совместные фото из заграничной поездки

    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

    Железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе возобновится в июне

    Доктор Мясников назвал опасную для сердца привычку

    Стало известно об ударе ВСУ по территории школы в Запорожской области

    Стало известно о режиме ЧС после возгорания нефтебазы в Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok