Доктор Мясников назвал опасную для сердца привычку

Врач Мясников заявил, что выяснять отношения вечером вредно для сердца

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» привычку, которая может быть опасна для сердца. Выпуск с предупреждением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что здоровью сердца вредит привычка выяснять отношения по вечерам, причем опасна она для тех, у кого есть высокий риск сердечных катастроф: людей с высокий давлением, высоким уровнем холестерина, ожирением или подтвержденными патологиями сердца.

«У человека с предынфарктным состоянием вот эта [привычка] выяснять отношения вечером, конечно, может закончиться реально плохо», — предостерег врач и уточнил, что для здорового человека без перечисленных факторов риска вечерние ссоры скорее неопасны.

Ранее Мясников признался, что ему снились кошмары из-за работы. По словам врача, он просыпался в испуге из-за снов, в которых он не перепроверил калий у пациентов.