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19:40, 15 июня 2026Мир

Трамп заявил о намерении заняться Украиной после окончания конфликта с Ираном

Трамп заявил, что после окончания конфликта с Ираном займется Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после окончания конфликта с Ираном США сфокусируются на вопросе украинского конфликта. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Теперь, когда с (конфликтом с Ираном — Прим. «Лента.ру») покончено, мы собираемся сосредоточиться на (УкраинеПрим. «Лента.ру»), посмотрим, сможем ли мы это сделать», — сказал американский президент.

Ранее Дональд Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном подписан, а Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня. Текст соглашения будет опубликован после встречи американской и иранской делегаций 19 июня, пояснил президент США.

Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, в свою очередь, заявлял, что главы делегаций Ирана и США 19 июня, вероятно, проведут встречу в Женеве и подпишут соглашение.

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