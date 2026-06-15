Трамп заявил о намерении заняться Украиной после окончания конфликта с Ираном

Трамп заявил, что после окончания конфликта с Ираном займется Украиной

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после окончания конфликта с Ираном США сфокусируются на вопросе украинского конфликта. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Теперь, когда с (конфликтом с Ираном — Прим. «Лента.ру») покончено, мы собираемся сосредоточиться на (Украине — Прим. «Лента.ру»), посмотрим, сможем ли мы это сделать», — сказал американский президент.

Ранее Дональд Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном подписан, а Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня. Текст соглашения будет опубликован после встречи американской и иранской делегаций 19 июня, пояснил президент США.

Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, в свою очередь, заявлял, что главы делегаций Ирана и США 19 июня, вероятно, проведут встречу в Женеве и подпишут соглашение.