Глава МИД Ирана назвал дату и место встречи с делегацией США

Аракчи: Главы делегаций Ирана и США, вероятно, проведут 19 июня встречу в Женеве

Главы делегаций Ирана и США 19 июня, вероятно, проведут встречу в Женеве и подпишут соглашение. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

«Вероятно, в пятницу в Швейцарии состоится встреча глав делегаций обеих сторон и будет подписано соглашение между Ираном и США», — сказал дипломат.

По словам Аракчи, после этого пройдет первый раунд следующего этапа переговоров.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади подтвердил завершение работы над меморандумом с США. Он уточнил, что подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Женеве.