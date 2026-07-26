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21:47, 26 июля 2026 (обновлено: 21:55, 26 июля 2026)Мир

Названа цель внушения в Германии страха перед Россией

Боссхард: Власти Германии раздувает страх перед Россией ради обретения ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Michael Kuenne / Globallookpress.com

Власти Германии могут специально раздувать страх перед Россией ради нормализации в обществе идеи о получении доступа к ядерному оружию. Такое предположение в интервью ТАСС высказал подполковник Генштаба армии Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

Однако, по его словам, ядерная проблематика вряд ли сможет обеспечить единство европейских военных альянсов, которое показало свою неустойчивость в ходе конфликта на Украине.

Как отметил аналитик, в Европе, помимо правительства немецкого канцлера Фридриха Мерца, вряд ли кто-то заинтересован в том, чтобы Германия доминировала в военном отношении или обладала ядерным оружием.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что в НАТО растет обеспокоенность из-за активно ведущихся в Германии научно-исследовательских работ ядерно-оружейной направленности. По данным экспертов, ФРГ в срок до одного года может создать собственное ядерное взрывное устройство.

При этом в правительстве Германии уверяют, что не стремятся к созданию собственного ядерного оружия.

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