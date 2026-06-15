Трамп сообщил о подписании меморандума с Ираном

Трамп: Меморандум между США и Ираном подписан, Ормузский пролив будет открыт 19 июня

Меморандум между США и Ираном подписан, Ормузский пролив будет полностью открыт в пятницу, 19 июня. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Reuters.

По словам Трампа, текст соглашения будет опубликован после встречи американской и иранской делегаций 19 июня.

В подписании документа примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, отметил глава Белого дома. Он также допустил свое присутствие на церемонии.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил, что главы делегаций Ирана и США 19 июня, вероятно, проведут встречу в Женеве и подпишут соглашение. После этого пройдет первый раунд следующего этапа переговоров.