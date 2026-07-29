Финляндия угрожает обрезать России оптоволокно. Как это повлияет на россиян и останутся ли они без интернета?

Финляндия может прекратить обслуживание опор линий связи с Россией в 2027 году

С 2027 года финская энергетическая компания Fingrid намерена прекратить обслуживание опор линий электропередач (ЛЭП), на которых также размещены волоконно-оптические линии связи. Об этом она предупредила российских операторов связи.

На транзит через Финляндию приходится от 60 до 70 процентов зарубежного трафика в России, сообщал «Ъ».

Россия не поставляет электричество в Финляндию из-за прекращения платежей с 2022 года, и обслуживать опоры стало невыгодно. В результате «кабель будет обрезан, а опоры — разобраны», из-за чего Россия может лишиться части магистральных каналов в Европу, отмечает издание.

Фото: Markku Ulander / Reuters

Последствия обрезки Финляндией оптоволоконного кабеля в Россию

Согласно данным Forbes, объем зарубежного трафика в российских сетях увеличился в прошлом году на 15–20 процентов, так что теперь его доля — уже около 30 процентов. Как выяснили журналисты, российские операторы уже ведут диалог с финскими компаниями о других маршрутах, также прорабатываются альтернативные погранпереходы, из-за чего ситуация может отразиться на качестве услуг связи в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Впрочем, в целом «влияния на трафик для российских абонентов никто не ожидает»: наличие каналов через Белоруссию, страны Балтии, а также подводные системы Балтийского моря позволят частично перераспределить трафик и дозагрузить альтернативные маршруты, заявил директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин полагает, что решение Финляндии разрушить оптоволоконные линии связи не повлечет изоляции пользователей в России от глобального интернета, и считает ситуацию несерьезной.

Ситуация, в общем-то, ожидаемая и не особо серьезная: изоляцией России от глобального интернета вырубка наземного оптоволокна на границе с Финляндией точно не грозит Антон Горелкин заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике

«Российские пользователи никаких изменений не почувствуют — как бы финны ни старались. Наш интернет-сегмент изначально строился как неотъемлемая часть глобальной сети, ею он и останется», — заявил он. Кроме того, депутат усомнился, что приведенные «Ъ» данные о количестве пропускаемого Финляндией трафика в 60–70 процентов верны.

В свою очередь, специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев заявил «Ленте.ру», что даже если отключение кабеля и произойдет, обычные пользователи все равно ничего не заметят, так как линии связи намеренно децентрализованы.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Децентрализованность закладывалась при проектировании. Даже когда возникали отключения, сбои в работе (как умышленные, так и технические), это никоим образом никогда не воздействовало на пользователя. И это очень легко подтвердить. Не встретить таких заголовков, что какой-то город остался без интернета, хотя вы понимаете, что новость об отключении какого-то даже маленького региона максимально быстро просочится в СМИ Сергей Трухачев специалист технической и информационной безопасности

При этом специалист предупредил, что ущерб может коснуться лишь компаний, которые потребляют огромное количество трафика в научных или промышленных целях.

В России сомневаются в готовности Финляндии обрезать интернет

Финляндия не способна обрезать интернет-кабель для трафика, поступающего в Россию, считает Трухачев.

Как напомнил киберэксперт, такие темы поднимались еще в 2023 году, когда некоторые политики в Европейском союзе (ЕС) заявляли, что перекроют подводные кабели, чтобы отрезать Россию от глобального интернета. По словам Трухачева, такие заявления никогда не заканчивались какими-то реальными действиями по двум причинам: во-первых, потому что это невозможно. а во-вторых, потому что подобные действия «никто не согласует».