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12:49, 29 июля 2026Экономика

В Финляндии собрались обрезать кабель для интернет-трафика в Россию

Ъ: Финляндия в 2027 году может прекратить обслуживание опор линий связи с Россией
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Финская энергетическая компания Fingrid предупредила российских операторов связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»), отмечая, что на транзит через Финляндию приходится 60-70 процентов зарубежного трафика в РФ.

По словам собеседников издания, Россия с 2022 года не поставляет электричество в Финляндию из-за прекращения платежей, и обслуживать опоры сейчас невыгодно. В результате, планируется, что «кабель будет обрезан, а опоры — разобраны», из-за чего российские операторы могут лишиться части магистральных каналов в Европу.

При этом, по данным Forbes, которые приводятся в статье, объем зарубежного трафика в российских сетях за 2025 год увеличился на 15–20 процентов, и сейчас его доля составляет уже около 30 процентов.

Другие собеседники «Ъ» на рынке говорят, что российские операторы уже ведут переговоры с финскими телеком-компаниями о предоставлении других маршрутов, также прорабатываются альтернативные погранпереходы, в связи с чем ситуация может сказаться на качестве услуг связи в Северо-Западном федеральном округе, но в целом «влияния на трафик для российских абонентов никто не ожидает».

Наличие каналов через Белоруссию, страны Балтии, а также подводные кабельные системы Балтийского моря позволит операторам частично перераспределить международный трафик и увеличить загрузку альтернативных маршрутов, объяснил директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко.

Ранее замглавы Минцифры Иван Лебедев заявил в Госдуме, что российские власти больше не рассматривают планы введения платы за зарубежный интернет-трафик для пользователей.

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