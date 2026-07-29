Ситуацию с топливом в России назвали непростой

Сорокин: Ситуация с топливом в России находится под полным контролем

Ситуация с топливом в России непростая, но находится под полным контролем. Об этом в интервью заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

По словам представителя ведомства, у властей есть четкое представление о том, в каких регионах возникают сложности. Это позволяет их оперативно ликвидировать.

«Ситуация сейчас находится под полным контролем. То есть мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. Для этого как раз штаб и собирается два раза в неделю на уровне заместителя председателя правительства [Александра] Новака, и практически каждый день [присутствует] Сергей Евгеньевич Цивилев (министр энергетики РФ — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил он.

Сейчас в правительстве называют приоритетом поставки сельхозпроизводителям, а также планируются дополнительные отгрузки топлива в Сибирь и на Дальний Восток.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация с обеспечением топливом на автозаправочных станциях в России улучшилась благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. «Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, и значительно лучше ситуация на заправках», — сказал он. Новак добавил, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы. Однако в некоторых регионах сохраняется сложная ситуация, особенно в Сибири.