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14:56, 29 июля 2026 (обновлено: 14:59, 29 июля 2026)Ценности

56-летнюю Наоми Кэмпбелл заметили на яхте с сумкой за два миллиона рублей

Супермодель Наоми Кэмпбелл заметили на яхте с сумкой Hermes за два миллиона рублей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в роскошном образе отдохнула на яхте. Снимки манекенщицы с Ибицы публикует Page Six.

Папарацци заметили 56-летнюю знаменитость в бирюзовом пляжном платье и популярных тапках Havaianas. На размещенных кадрах видно, что Кэмпбелл также надела солнцезащитные очки и соломенную шляпу, а в руках она держала сумку модели Kelly Pochette люксового бренда Hermes стоимостью 24 500 долларов (около двух миллионов рублей).

В июле в сети появились снимки Кэмпбелл в откровенном виде без фотошопа. Она предстала перед камерами в бело-зеленом бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с низкой посадкой.

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