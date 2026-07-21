В сети появились снимки 56-летней Наоми Кэмпбелл в крошечном бикини без фотошопа

Репортеры Whoopsee засняли супермодель Наоми Кэмпбелл в бикини во время отдыха на Ибице

Репортеры опубликовали в сети снимки британской супермодели Наоми Кэмпбелл в откровенном виде без фотошопа. Кадры появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Whoopsee.

56-летнюю манекенщицу засняли во время отдыха на Ибице. Так, Кэмпбелл предстала перед камерами в бело-зеленом бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Кроме того, на ней были надеты полосатая панама и черные солнцезащитные очки.

Также журналисты поделились кадром, на котором знаменитость запечатлена в белом пляжном платье, выполненном из прозрачной ткани.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Наоми Кэмпбелл устроила откровенную фотосессию. Тогда супермодель позировала перед камерой в облегающем платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали обнаженная грудь и кожаные трусы.