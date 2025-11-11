Наоми Кэмпбелл показала на камеру обнаженную грудь в прозрачном наряде

Супермодель Наоми Кэмпбелл показала откровенное фото

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица предстала перед камерой в облегающем платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали обнаженная грудь и кожаные трусы с высокой посадкой. При этом на размещенном черно-белом кадре видно, что наряд был оформлен цветочными аппликациями, длинным подолом и высоким воротом.

«Благодарю высшие силы за дар трезвости», — подписала знаменитость снимок.

Ранее Наоми Кэмпбелл посетила премию CFDA Fashion Awards в новом имидже. Тогда супермодель вышла в свет в белом комбинезоне и продемонстрировала публике короткую рваную стрижку.