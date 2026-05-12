02:00, 12 мая 2026

Учительница несколько раз изнасиловала 15-летнего подростка и разрыдалась после ареста

Никита Савин
Фото: Catawba County Sheriff's Office

В США учительница совратила 15-летнего подростка и получила два года тюрьмы. Об этом сообщает телеканал WNYW.

33-летнюю Кейтлин Доун Шронс из Северной Каролины арестовали 17 апреля 2025 года. Женщина полгода проработала в школе округа Катоба. Как выяснило следствие, почти все это время она домогалась подростка и несколько раз изнасиловала его. При этом, как утверждает администрация школьного округа, пострадавший не был их учеником.

Во время фотографирования в полицейском отделении Шронс разрыдалась, и эти снимки стали вирусными в сети. Изначально женщине грозило до 30 лет тюрьмы, однако 8 мая она пошла на сделку со следствием и признала вину.

Шронс приговорили к тюремному заключению на срок от 20 до 33 месяцев. Решение об освобождении женщины будет принимать специальная комиссия. Бывшей учительнице навсегда запретили общаться с пострадавшим.

Ранее в США учительница из штата Флорида призналась, что совратила и изнасиловала 17-летнего ученика в классе. Женщина собиралась бросить мужа ради юноши.

