02:01, 8 мая 2026

Учительница дважды занялась сексом со школьником в классе и собралась за него замуж

Алиса Дмитриева
Фото: Charlotte County Sheriff's Office

В США учительница из штата Флорида призналась, что совратила и изнасиловала 17-летнего ученика в классе. Об этом пишет New York Post.

37-летняя Хизер Машберн-Смит из населенного пункта Порт-Шарлотт полностью признала вину по делу об изнасиловании школьника и заявила, что совершила ошибку, вступив с ним в связь. Как установило следствие, их отношения начались после того, как подросток сделал Машберн-Смит комплимент в мессенджере. После этого он стал чаще посещать ее уроки.

Через некоторое время они начали целоваться в классе после уроков и дважды занялись сексом. Во время этих встреч Машберн-Смит жаловалась подростку на мужа. Затем женщина заявила школьнику, что собралась бросить мужа и выйти замуж за него, когда ему исполнится 18 лет. Подросток перестал общаться с учительницей и заблокировал ее в мессенджере.

Машберн-Смит призналась в суде, что осознавала незаконность своих действий и раскаялась. Она сказала, что отношения со школьником «заставили ее вновь почувствовать себя желанной». Машберн-Смит может грозить до 30 лет тюрьмы.

Ранее в штате Пенсильвания вынесли приговор учительнице, которая 12 раз изнасиловала школьника. Женщина проведет за решеткой год и три месяца.

