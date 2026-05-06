Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 6 мая 2026Из жизни

Учительница 12 раз занялась сексом со школьником в доме родителей и получила год тюрьмы

В США учительница совратила ученика в доме родителей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: 6abc Philadelphia / YouTube

В США учительница из штата Пенсильвания совратила ученика, 12 раз изнасиловала его и получила за это год и три месяца тюрьмы. Об этом сообщает WPVI-TV.

Расследование против 36-летней Мишель Меркольяно началось в апреле 2025 года после того, как в полицию обратились родные пострадавшего. Они узнали, что юноша неоднократно вступал в сексуальную связь с женщиной.

Школьник заявил на допросе, что занимался сексом с Меркольяно не менее 12 раз. В каждом случае учительница отвозила его в дом своих родителей. Кроме того, выяснилось, что женщина покупала для подростка наркотики.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

1 мая бывшая учительница признала вину. Она проведет за решеткой как минимум год и три месяца, а затем будет находиться под надзором еще шесть с половиной лет. Ее также внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, и запретили работать с детьми до окончания срока надзора.

Ранее сообщалось, что в США сестра знаменитого блогера и актера Ноа Бека совратила и изнасиловала двух школьников. Женщина работала учительницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В результате удара беспилотников в Крыму погибли пять человек

    США на время прекратят проводить суда через Ормузский пролив

    Японский депутат указал на бессмысленность санкций против России

    Западу указали на стратегический провал в отношении Украины

    Учительница 12 раз занялась сексом со школьником в доме родителей и получила год тюрьмы

    Бесплатное обновление смартфонов Samsung сорвали

    В Грузии задержали чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку

    Российский посол рассказал о последствиях антироссийского курса Берлина

    Полковник ВСУ сбежал с украденными у солдат деньгами

    Еврокомиссар заявил о начале самого серьезного энергетического кризиса в истории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok