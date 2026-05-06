Учительница 12 раз занялась сексом со школьником в доме родителей и получила год тюрьмы

В США учительница из штата Пенсильвания совратила ученика, 12 раз изнасиловала его и получила за это год и три месяца тюрьмы. Об этом сообщает WPVI-TV.

Расследование против 36-летней Мишель Меркольяно началось в апреле 2025 года после того, как в полицию обратились родные пострадавшего. Они узнали, что юноша неоднократно вступал в сексуальную связь с женщиной.

Школьник заявил на допросе, что занимался сексом с Меркольяно не менее 12 раз. В каждом случае учительница отвозила его в дом своих родителей. Кроме того, выяснилось, что женщина покупала для подростка наркотики.

1 мая бывшая учительница признала вину. Она проведет за решеткой как минимум год и три месяца, а затем будет находиться под надзором еще шесть с половиной лет. Ее также внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, и запретили работать с детьми до окончания срока надзора.

