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02:06, 6 мая 2025Из жизни

Учительница 12 раз занялась сексом со школьником в доме своих родителей

WPVI-TV: В США учительница совратила 16-летнего ученика в доме своих родителей
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: WPVI-TV

В США учительница из штата Пенсильвания совратила 16-летнего ученика и несколько раз занялась с ним сексом. Об этом сообщает WPVI-TV.

В центре разбирательств оказалась 35-летняя Мишель Меркольяно, которая работала в школе города Тредиффрин. Расследование против нее началось 28 апреля, когда в полицию обратились родные пострадавшего. Они узнали, что юноша неоднократно вступал в сексуальную связь с женщиной.

Школьник утверждает, что занимался сексом с Меркольяно не менее 12 раз. В каждом случае учительница отвозила его в дом своих родителей. Кроме того, выяснилось, что женщина покупала для подростка наркотики.

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В данный момент женщина остается на свободе, так как у нее, по словам адвоката, обнаружилась некая «медицинская проблема». После того как эта проблема будет решена, Меркольяно обязана добровольно сдаться властям. В общей сложности ей предъявлено 63 обвинения.

Ранее сообщалось, что на Тайване учительницу приговорили к 17 годам тюрьмы за совращение 12-летнего школьника. Женщина родила от мальчика и утверждала, что инициатором отношений был он.

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