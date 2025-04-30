Учительница девять раз занялась сексом с 12-летним школьником и родила от него

ETtoday: На Тайване учительница совратила школьника и родила от него ребенка

На Тайване учительницу приговорили к 17 годам тюрьмы за совращение 12-летнего школьника. Об этом сообщает ETtoday.

Согласно документам суда города Таоюань, учительница средней школы сблизилась с учеником и девять раз занялась с ним сексом в феврале-июне 2020 года. В итоге женщина забеременела и родила ребенка.

Когда началось расследование, она заявила, что шестиклассник сам «проявлял инициативу» и хотел вступить с ней интимные отношения. Следствие опровергло эту версию. В итоге учительницу приговорили к 17 годам и шести месяцам тюрьмы.

Женщина подала апелляцию. Первое слушанье прошло 22 апреля в закрытом режиме и продлилось полчаса. После него бывшая учительница и ее адвокат отказались общаться с прессой. Известно, что ранее женщину пожизненно лишили права преподавания.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Алабама, которая совратила 12-летнего ученика в 2015 году и больше года насиловала его. В полицию обратились родители пострадавшего, узнавшие о случившемся через 10 лет.