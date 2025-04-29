Учительница больше года занималась оральным сексом с 12-летним школьником

WRBL В США арестовали учительницу, которая совратила 12-летнего ученика

В США арестовали учительницу из штата Алабама, которая совратила 12-летнего ученика в 2015 году и больше года насиловала его. Об этом сообщает WRBL.

Расследование против 47-летней Джилл Кэмпбелл из города Опелайка началось 14 апреля. Тогда один из родителей бывшего ученика обратился к суперинтенданту городских школ и рассказал о подозрениях, что его сын состоял в неподобающих отношениях с учительницей.

В ходе расследования выяснилось, что Кэмпбелл совратила школьника в 2015 году, когда ему было около 12 лет. Она неоднократно занималась с ним сексом, в том числе оральным. Их отношения продлились до 2017 года. Пострадавший связался с бывшей учительницей, и в переписке она подтвердила это.

25 апреля женщину арестовали и сразу выпустили под залог в 35 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей). Известно, что Кэмпбелл работала в средней школе Опелайки с 2003 года. После начала расследования ее отправили в неоплачиваемый отпуск.

Ранее сообщалось, что арестовали учительницу из американского штата Техас, которая совратила ученика средней школы. В ходе расследования выяснилось, что женщина несколько раз отвозила школьника к себе домой, где занималась с ним сексом.