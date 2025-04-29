Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 29 апреля 2025Из жизни

Учительница больше года занималась оральным сексом с 12-летним школьником

WRBL В США арестовали учительницу, которая совратила 12-летнего ученика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали учительницу из штата Алабама, которая совратила 12-летнего ученика в 2015 году и больше года насиловала его. Об этом сообщает WRBL.

Расследование против 47-летней Джилл Кэмпбелл из города Опелайка началось 14 апреля. Тогда один из родителей бывшего ученика обратился к суперинтенданту городских школ и рассказал о подозрениях, что его сын состоял в неподобающих отношениях с учительницей.

В ходе расследования выяснилось, что Кэмпбелл совратила школьника в 2015 году, когда ему было около 12 лет. Она неоднократно занималась с ним сексом, в том числе оральным. Их отношения продлились до 2017 года. Пострадавший связался с бывшей учительницей, и в переписке она подтвердила это.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

25 апреля женщину арестовали и сразу выпустили под залог в 35 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей). Известно, что Кэмпбелл работала в средней школе Опелайки с 2003 года. После начала расследования ее отправили в неоплачиваемый отпуск.

Ранее сообщалось, что арестовали учительницу из американского штата Техас, которая совратила ученика средней школы. В ходе расследования выяснилось, что женщина несколько раз отвозила школьника к себе домой, где занималась с ним сексом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В нескольких странах Европы произошел масштабный блэкаут. Людей эвакуируют из застрявших на путях поездов, не работают аэропорты

    В России допустили появление крейсеров «Донецк» и «Луганск»

    Украинский военный рассказал о массовой мобилизации с принудительной доставкой в ТЦК

    Политолог высказался об отношении Трампа к Путину

    Женщина вернулась к бывшему бойфренду ради ребенка и пожалела

    Учительница больше года занималась оральным сексом с 12-летним школьником

    Военблогер оценил первые 100 дней пребывания Трампа у власти

    Очевидцы сообщили об атаке беспилотников ВСУ на Обнинск в Калужской области

    Патрушев заявил о близости победы России в СВО

    В Рязани прогремели взрывы недалеко от местного НПЗ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости