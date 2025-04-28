Учительница несколько раз занялась сексом с учеником у себя дома

KTXS-TV: В США 25-летняя учительница из Техаса совратила школьника

В США арестовали учительницу из штата Техас, которая совратила ученика средней школы. Об этом сообщает KTXS-TV.

За решеткой оказалась 25-летняя Лили Виктория Янек, которая преподавала в школе округа Милс. Полиции впервые стало известно о неподобающем поведении учительницы в ноябре 2024 года. В ходе расследования выяснилось, что Янек несколько раз отвозила школьника к себе домой, где занималась с ним сексом.

После серии допросов учительница призналась в отношениях с подростком. Ее сразу же уволили из школы. В среду, 23 апреля, женщину арестовали, но затем выпустили под залог в 50 тысяч долларов (4,1 миллиона рублей).

Янек запрещено появляться на территории учебного заведения, где она ранее работала, а также заниматься любой деятельностью, связанной с образованием.

Ранее сообщалось, что британский суд отказался экстрадировать в другую страну учительницу, которая совратила школьника. Женщину обвинили в преступлениях турецкие власти.