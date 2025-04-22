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02:01, 22 апреля 2025Из жизни

Учительница изнасиловала мальчика в другой стране и избежала экстрадиции из-за депрессии

Birmingham Mail: Учительница совратила мальчика в Турции и избежала экстрадиции
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Суд в Великобритании отказался экстрадировать в другую страну учительницу, которая совратила школьника. Об этом пишет Birmingham Mail.

С 2013 по 2019 год Ребекка Ричардсон преподавала в международной школе в Стамбуле. После возвращения учительницы на родину ее обвинили в неподобающих отношениях с учеником в Турции. Мать мальчика заявила, что Ричардсон изнасиловала его в начале 2019-го.

Турецкие власти добиваются выдачи британки, однако во время заседания Вестминстерского магистратского суда 17 апреля ей удалось избежать экстрадиции. Врач, обследовавший 54-летнюю Ричардсон, заявил, что у нее умеренная депрессия, и состояние может ухудшиться в случае экстрадиции. В частности, у женщины могут появиться суицидальные наклонности.

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Ричардсон отпустили под залог с условием, что она появится на следующем заседании суда по вопросу об экстрадиции 2 июня. Известно, что с 2000 по 2019 год британка преподавала за границей. В частности, она работала в Мексике и Гонконге.

Ранее сообщалось, что учительница музыки из американского штата Техас совратила ученика. Расследование в отношении женщины началось в сентябре 2024 года, после того как ее ученик написал заявление в полицию.

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