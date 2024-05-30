Учительницу обвинили в сексуальном насилии над ребенком

Британской учительнице грозит экстрадиция в Турцию за насилие над ребенком

В Турции 53-летнюю учительницу из Великобритании обвинили в сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2019 году Ребекка Ричардсон преподавала в Турции, однако с тех пор успела вернуться на родину, в Великобританию. После ее отъезда мать одного из школьников обратилась в правоохранительные органы. По ее утверждению, Ричардсон совершала акты сексуального насилия в отношении учеников.

Теперь британской учительнице грозит экстрадиция в Турцию для суда. Тем временем Ричардсон остается в Великобритании, однако ее свобода существенно ограничена. Ее обязали проводить каждую ночь в своей квартире и по субботам отмечаться в отделении полиции. Кроме того, у женщины изъяли паспорт.

На предварительных слушаниях по экстрадиции, прошедших в Вестминстерском магистратском суде в Великобритании, адвокат Ричардсон заявил о ее невиновности. По его словам, мать школьника, который якобы пострадал от действий учительницы, утверждала, что у Ричардсон были и другие жертвы среди учеников, однако те не подтвердили ее слова. Адвокат добавил, что женщину всегда сопровождал ассистент, поэтому она никогда не оставалась наедине с детьми.

Заседание суда, на которому примут решение об экстрадиции Ричардсон, назначено на ноябрь.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Небраска, которая напилась и переспала с учеником после выпускного вечера. После мероприятия она увезла его к себе домой на ночь.