Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 30 мая 2024Из жизни

Учительницу обвинили в сексуальном насилии над ребенком

Британской учительнице грозит экстрадиция в Турцию за насилие над ребенком

Фото: Thomas koch / Shutterstock / Fotodom

В Турции 53-летнюю учительницу из Великобритании обвинили в сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2019 году Ребекка Ричардсон преподавала в Турции, однако с тех пор успела вернуться на родину, в Великобританию. После ее отъезда мать одного из школьников обратилась в правоохранительные органы. По ее утверждению, Ричардсон совершала акты сексуального насилия в отношении учеников.

Теперь британской учительнице грозит экстрадиция в Турцию для суда. Тем временем Ричардсон остается в Великобритании, однако ее свобода существенно ограничена. Ее обязали проводить каждую ночь в своей квартире и по субботам отмечаться в отделении полиции. Кроме того, у женщины изъяли паспорт.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

На предварительных слушаниях по экстрадиции, прошедших в Вестминстерском магистратском суде в Великобритании, адвокат Ричардсон заявил о ее невиновности. По его словам, мать школьника, который якобы пострадал от действий учительницы, утверждала, что у Ричардсон были и другие жертвы среди учеников, однако те не подтвердили ее слова. Адвокат добавил, что женщину всегда сопровождал ассистент, поэтому она никогда не оставалась наедине с детьми.

Заседание суда, на которому примут решение об экстрадиции Ричардсон, назначено на ноябрь.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Небраска, которая напилась и переспала с учеником после выпускного вечера. После мероприятия она увезла его к себе домой на ночь.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет. Как Россия защищается от атак ВСУ?

      Россиянин побывал в США и описал состояние дорог словом «ужас»

      В России разработали новую программу борьбы с БПЛА

      В России предложили переводить беременных на удаленку

      В ОНК заявили о невозможности выплаты компенсации террористами из «Крокуса»

      Стало известно о массированном ударе по авиабазе в Хмельницкой области Украины

      В Харькове под удар попал объект критической инфраструктуры

      Лавров назвал США соучастниками преступлений Украины

      Популярность ИИ и чат-ботов назвали завышенной

      Кара Делевинь показала обнаженную грудь в рекламе модного бренда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше