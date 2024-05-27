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00:31, 27 мая 2024Из жизни

Учительница занялась сексом с учеником после выпускного бала

KOLN: в США учительница из Небраски переспала с учеником после выпускного вечера

Фото: Andreas Rønningen / Unsplash

В США арестовали учительницу из штата Небраска, которая напилась и переспала с учеником после выпускного вечера. Об этом сообщает KOLN.

Расследование в отношении 29-летней Никсел Ортис началось после того, как у полиции появилась информация о ее неподобающих отношениях с 18-летним учеником. Следователи узнали, что женщина начала переписываться с юношей в начале года. После выпускного бала 5 мая, на котором оба употребляли алкогольные напитки, женщина отвезла его в свою квартиру и занялась с ним сексом. 6 мая она привезла его домой. При этом на допросе Ортис заявила, что думала, будто ученику 19 лет.

После опроса учителей выяснилось, что в начале года в школе ходили слухи, будто Ортис отправила свою фотографию другом ученику с подписью: «Приди и возьми меня, красавчик». Кроме того, один из ее коллег рассказал, что примерно в то же время она обмолвилась: «Чувствую, что попаду в новости, если у меня не появится парень».

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В понедельник, 20 мая, женщину арестовали. Ее обвиняют по статье о сексуальном насилии в отношении ученика со стороны сотрудника школы.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Вирджиния приговорили к шести годам тюрьмы за неоднократные изнасилования 14-летнего ученика. В ходе расследования выяснилось, что женщина получила доступ в дом школьника и занималась с ним сексом в его постели.

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      Никита Савин
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