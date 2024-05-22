Учительница получила шесть лет тюрьмы за секс с 14-летним школьником

В США учительницу приговорили к шести годам тюрьмы за изнасилование школьника

В США учительницу из штата Вирджиния приговорили к шести годам тюрьмы за неоднократные изнасилования 14-летнего ученика. Об этом сообщает WWBT.

25-летняя Меган Джордан Суонсон работала в средней школе в округе Честерфилд, штат Вирджиния. Несмотря на замужество, она сблизилась с одним из учеников, а позже вступила с ним в интимные отношения. Учительница занималась сексом с подростком в течение всего учебного года, который длился с 2022 по 2023 годы.

Более того, в ходе расследования выяснилось, что женщина получила доступ в дом школьника и занималась с ним сексом в его постели. Следы ДНК Джордан обнаружили на постельном белье ученика.

В понедельник, 20 мая, суд приговорил бывшую учительницу к 40 годам тюрьмы, однако за решеткой она проведет только шесть. Остальной срок Джордан будет отбывать условно. Кроме того, 20 из 34 лет условного срока она будет находиться под постоянным надзором властей.

Ранее в США учительница из штата Арканзас получила 33 года тюрьмы за совращение ученика. 33-летнюю Хизер Хэйр приговорили к 13 годам по федеральному обвинению и к 20 по обвинению штата.

