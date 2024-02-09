Учительница год занималась сексом с 14-летним школьником в его постели

В США учительница естествознания призналась, что занималась сексом с 14-летним школьником. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя Меган Полин Джордан работала в средней школе в округе Честерфилд, штат Вирджиния. Несмотря на замужество, она сблизилась с одним из учеников, а позже начала заниматься с ним сексом. Учительница вступала в интимную связь с подростком в течение всего учебного года, который длился с 2022 по 2023 годы.

Позже о близких отношениях Джордан со школьником стало известно другим учащимся. Некоторые подростки замечали, что учительница флиртует с ним и прощает ему невыполненную работу. Об этом доложили в полицию. В ходе расследования выяснилось, что учительница занималась сексом с подростком в его постели. Следы ДНК Джордан обнаружили на постельном белье ученика.

Учительнице предъявили обвинения во вступлении в половую связь и непристойном поведении в отношении несовершеннолетнего. Она признала свою вину. Теперь ей грозит до 50 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США женщина поссорилась с мужем и совратила двух 15-летних хоккеистов. Она призналась, что целовала мальчиков.