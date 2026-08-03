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07:36, 3 августа 2026 (обновлено: 07:39, 3 августа 2026)Россия

Российский «Лис» перехватил быстрый португальский разведчик Tekever AR3

ВС России перехватили португальский разведчик Tekever AR3 в брянском приграничье
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российский батальон противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), работающий с дроном-перехватчиком «Лис», перехватил беспилотник Tekever AR3 португальского производства в брянском приграничье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира расчета с позывным Призрак.

По словам военнослужащих, сбить Tekever AR3 было непросто, он кружил на высоте около 2,5 километра со скоростью 90-100 километров в час, не позволяя зайти себе в хвост. Но российский «Лис» спустя почти 30 минут догнал и остановил беспилотник.

Вражеский разведчик удивил российских военных, потому что ранее таких они не видели.

«У аппарата было другое строение хвоста, крыльев. Когда мы уже приехали на место падения, выяснили, что это португальский разведчик», — пояснил Призрак.

Командир отметил важность сбития разведывательных беспилотников, ведь они строят пролеты украинских беспилотников, а также ищут позиции Армии России, чтобы ударить по ним.

Большая часть конструкции перехваченного Tekever AR3 осталась целой, повреждены оказались только двигатель, планер и бортовое оборудование.

«Теперь аппарат передан в НИИ, где специалисты изучат его устройство, технические характеристики и инженерные решения», — добавили в батальоне противодействия БПЛА.

Ранее власти Белгородской области рассказали о моделях сбитых за прошедшие выходные БПЛА.

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