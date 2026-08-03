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08:41, 3 августа 2026Россия

Друг пропавших Усольцевых заявил о возможном нахождении членов семьи в разных местах

Aif.ru: Друг Усольцева считает, что члены пропавшей семьи могут находиться в разных местах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Исследователь и друг бесследно пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых Валентин Дегтерев считает, что члены семьи могут находиться в разных местах. Его слова приводит aif.ru.

Дегтерев допустил, что глава семьи Сергей Усольцев, в отличие от жены и маленькой дочки, мог остаться жив, связывая это с активностью телефонов и соцсетей после пропажи.

«Я уверен в этом почти на сто процентов. И их уже не найдут, это тайга», — заявил собеседник издания.

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По его словам, местность полностью изменилась, и дальнейшие поиски могут не принести никаких результатов. «Там все заросло, даже при всем желании не найти», — заключил он.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали. Опытный турист Алексей Кулеш предположил, что они могли пропасть в провалах между глыбами возле скалы Буратинка.

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