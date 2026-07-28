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19:22, 28 июля 2026 (обновлено: 19:29, 28 июля 2026)Россия

Найдена возможная разгадка таинственного исчезновения семьи Усольцевых

Опытный турист Кулеш: Усольцевы могли пропасть в расщелинах Красноярского края
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Семья Усольцевых могла пропасть в провалах между глыбами возле скалы Буратинка в Красноярском крае. Возможную разгадку таинственного исчезновения бизнесмена, его супруги и их дочери нашел побывавший в этом месте опытный турист Алексей Кулеш, его слова приводит aif.ru.

Специалист заявил, что между глыбами есть огромные ниши и провалы, в которые легко можно провалиться и никогда не подняться обратно. Усольцевы, стремясь укрыться от ветра и осадков, могли спуститься в такую расщелину, получить травмы и не суметь выбраться наружу из-за обездвиживания.

Также Кулеш указал, что возле глыб растет высокая трава и густой мох — все это идеально маскирует расщелины, скрывая любые следы. «Путь без тропы невероятно сложен. Это сплошные завалы из огромных сиенитовых глыб, поросших толстым слоем мха, который скользит под ногой даже в сухую погоду», — рассказал турист.

Ранее Кулеш сообщил, что в районе исчезновения Усольцевых можно легко потеряться из-за сложного рельефа. При этом он отмечал, что в месте пропажи семьи работает сотовая связь и мобильный интернет.

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Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

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