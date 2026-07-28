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20:24, 28 июля 2026 (обновлено: 20:28, 28 июля 2026)Бывший СССР

Буданов рассказал об участии во встрече Зеленского и Трампа

Буданов заявил, что на встрече Зеленский и Трамп обсудили дипломатию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что во время встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией была проведена «содержательная беседа». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Была проведена содержательная беседа о дипломатических шагах и мерах безопасности», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, Киев и Вашингтон договорились об «интенсификации переговорного процесса» на разных уровнях.

Владимир Зеленский прибыл в США для участия в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля. Так, по словам украинского лидера, стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

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